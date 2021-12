Einsatz in Hamburg-Wilhelmsburg : Verfolgungsjagd im Kleingarten: Dieb flieht über die Hecke

Zeugen hatten den Verdächtigen dabei beobachtet, wie eine Laube durchsuchte. Als die Polizei anrückte, konnte der Mann zunächst entkommen – obwohl die Polizisten im Pfefferspray ins Gesicht sprühten.

Hamburg | Großeinsatz für die Polizei im Kleingartenverein: Am Sonntag meldeten Parzellenbesitzer aus der „Im Bauernfelde“ Anlage an der Straße Hauland in Hamburg-Wilhelmsburg mutmaßliche Einbrecher auf dem Gelände. Nachdem es zuletzt mehrere Einbrüche in anderen Gärten in der Nähe gegeben hatten, hatten Kleingärtner eine Laube entdeckt, in der Licht brannte. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.