Hamburger Hauptbahnhof : 3,08 Promille: Spirituosen-Dieb schläft betrunken am Tatort ein

Der Verdächtige soll Alkohol im Wert von 1000 Euro aus der Gourmetstation in der Wandelhalle am Hamburger Bahnhof gestohlen haben. Weit kam er mit seiner Beute aber nicht.

Hamburg | Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr einen mutmaßlichen Dieb am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen. Ein Security-Mitarbeiter hatte die Beamten alarmiert. Der Langfinger war in ein geschlossenes Lokal in der Wandelhalle eingebrochen und Spirituosen im Wert von 1000 Euro zum Abtransport bereitgestellt. Dann scheint der 45-Jährige d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.