Polizeikontrolle in Hamburg : Lkw-Fahrer trickst Fahrtenschreiber mit Magneten aus

Durch den Einsatz des Magneten können die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht ordentlich dokumentiert werden.

Hamburg | Die Polizei hat am Dienstag Kontrollen von Lkw in Hamburg-Waltershof durchgeführt. Dabei entdeckten die Beamten manipulierte Fahrzeuge. Bei einem Lastwagen war der Fahrtenschreiber mit einem Magneten manipuliert worden – so dass die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet werden konnten. Außerdem hatte der Lastwagenf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.