Razzia im Kulturverein : Hamburger Polizei beschlagnahmt 4,5 Kilo Heroin

Nach längeren Ermittlungen war ein Kulturverein in der Virchowstraße ins Fadenkreuz der Polizei geraten. Neben dem Rauschgift fanden die Beamten 11.500 Euro mutmaßliches Dealgeld.

Hamburg | Hamburger Drogenfahnder haben am Dienstag einen Kulturverein in Hamburg-Altona-Altstadt und mehrere Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Ermittler mehrere Kilo Drogen und fast 12.000 Kilo Bargeld. Die Polizisten hatten bereits länger gegen den Verein in der Virchowstraße ermittelt. Am Dienstag fanden die Beamten dann 800...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.