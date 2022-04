Unfall in Hamburg : BMW überschlägt sich und beschädigt geparkte Wagen – Fahrer flieht

Die Polizei traf den Mann später leicht verletzt an einer Bushaltestelle. Der Unfall ereignete sich in einer 30er-Zone.

Hamburg | Im Hamburger Stadtteil Lokstedt in der Straße Streesemannallee hat sich ein Mann mit seinem Auto überschlagen und dabei acht geparkte Wagen beschädigt. Der Unfall ereignete sich in einer Tempo-30-Zone. Der Fahrer des BMW sei danach zu Fuß geflohen, sagte eine Polizeisprecherin. Beamte hätten ihn dann schließlich leicht verletzt an der Bushaltestell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.