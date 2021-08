Schwerverletzter in Hamburg : Pkw rast gegen Ampelmast: Fahrer hatte offenbar Krampfanfall

Ein Mann ist mit seinem Pkw ins Schleudern geraten und hat dabei eine Ampel und ein Schild umgerissen. Er wurde schwer verletzt.

Hamburg | Ein 45-jähriger Mann ist in Hamburg-Heimfeld mit seinem Auto gegen eine Ampel geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Sein Auto war in der Nacht auf Dienstag plötzlich ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Da der Mann direkt an einem Krankenhaus entlangfuhr, war zufällig ein Rettungswagen neben ihm unterwegs. Schwer verletzt wurde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.