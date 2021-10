Innensenator versus Rote Flora : Pimmelgate in Hamburg: Posse bringt Andy Grote in Bedrängnis

Pimmel-Posse in Hamburg und kein Ende in Sicht: Die Polizei hat am Montagmorgen zum zweiten Mal einen Schriftzug an der Fassade der Roten Flora überpinselt, mit dem Innensenator Andy Grote (SPD) verhöhnt wurde.

Hamburg | Unbekannte hatten am Sonnabend am besetzten Stadtteilzentrum ein Großplakat mit der Aufschrift „Andy, Du bist so 1 Pimmel“ angebracht. Darüber stand die ironische Überschrift „Soko Wand und Farbe“, eingerahmt war das Ganze von Theatervorhängen. Die Ordnungshüter waren daraufhin ausgerückt und übermalten den Satz mit schwarzer Farbe. Postwende...

