Falsche Werbeposter : Pimmelgate und kein Ende: Guerilla-Plakate veralbern Andy Grote

Das Künstlerkollektiv Dies Irae hat Werbeboxen in der Schanze und auf der Veddel gekapert, um den SPD-Innensenator aufs Korn zu nehmen.

Hamburg | Pimmelgate und kein Ende in Sicht. Wenn Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) gehofft hatte, dass sich der Kleinkrieg mit der linken Szene endlich erledigt hat, wurden seine Hoffnungen enttäuscht. Am Donnerstag tauchten an mehreren Haltestellen in Hamburg satirische Plakate auf. In offiziellen Werbekästen prangte das vermeintliche Cover einer Ausgabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.