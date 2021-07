Hamburger Strandkorb Open Air : Pietro Lombardi singt noch einmal für seine Fans

Der DSDS-Gewinner will sich vorerst aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. In Hamburg lässt er sich aber noch einmal feiern.

Hamburg | Ein Leben als omnipräsenter, ständig unter Beobachtung stehender Social Media Star ist anstrengend. Und so kündigt auch DSDS- Gewinner Pietro Lombardi, begleitet von besorgten Kommentaren der Boulevardpresse, an, sich eine Weile aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Beim ausverkauften Hamburger Strandkorb Open Air am Cruise Center Steinwerder kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.