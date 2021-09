Mehrere Tausend Euro erbeutet : Pflegerin soll Heimbewohner in Hamburg bestohlen haben

Laut Anklage entwendete die Frau die Handtasche einer über 90-Jährigen und setzte deren EC-Karte für acht Geldabhebungen ein. Insgesamt habe die Frau auf diese Weise 5100 Euro erbeutet. Nicht der einzige Fall.

Hamburg | Sie soll hochbetagte Bewohner eines Seniorenheims bestohlen haben: Eine Pflegekraft muss sich von Freitag, 10. September, an unter anderem wegen gewerbsmäßigen Computerbetruges in acht Fällen vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft der 36-Jährigen gewerbsmäßigen Diebstahl in drei Fällen sowie gewerbsm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.