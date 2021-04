Einsatz mit Happy End : Hamburger Feuerwehr rettet 29 Jahre altes Pferd „Kalle“ aus Wassergraben

Das Tier rutschte auf dem Weg zur Koppel in den Graben – die Hilfe kam gerade noch rechtzeitig.

Hamburg | Das 29 Jahre alte Pferd Kalle ist am Freitagnachmittag auf dem Weg zur Koppel in Hamburg-Kirchdorf in einen Wassergraben gerutscht. Das Tier drohte zu ertrinken, doch seine Besitzer alarmierten gerade noch rechtzeitig die Feuerwehr. Die Rettungskräfte schafften es im zweiten Verlauf, das Huftier vor dem Ertrinken zu bewahren und an Land zu ziehen. ...

