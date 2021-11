Vierte Corona-Welle : Vorbild Hamburg: Tschentscher will 2G-Modell auf ganz Deutschland ausweiten

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt massiv. Für Hamburgs Bürgermeister Tschentscher Grund genug, das 2G-Optionsmodell bundesweit einzuführen. Das hätte Folgen für Ungeimpfte.

Hamburg | Angesichts bundesweit rasant steigender Corona-Zahlen hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher eine Ausweitung des 2G-Optionsmodells auf ganz Deutschland gefordert. „Wir haben in Hamburg im August schon die 2G-Regel eingeführt (...) Das muss jetzt in ganz Deutschland umgesetzt werden“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„Heute Journal...

