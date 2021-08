Grüninseln statt Parkplätzen : Parklets in Hamburg: Einfach mal auf der Straße sitzen

Eimsbüttel geht voran und traut sich als erster Hamburger Bezirk, Parkplätze zu grünen Verweilflächen für Menschen zu machen. Zunächst als Test.

Hamburg | In Hamburg werden erstmals Parkplätze in so genannte Parklets umgewandelt. Der Bezirk Eimsbüttel startet ein „Realexperiment“ für die speziellen Stadtmöbel am Straßenrand, die eine Mischung aus Sitzgelegenheit und Pflanzkübel darstellen. „Parklets sind kleine Interventionen im öffentlichen Raum, die anstelle von Autoparkflächen erstellt werden“, so fo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.