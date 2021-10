In Eile zur S-Bahn : Paar bei Hamburg von Regionalbahn erfasst und getötet

Ein Paar hat noch einen Termin und ist deshalb in Eile. Um eine S-Bahn zu erreichen, wollen die beiden über die Schienen laufen. Doch eine Regionalbahn erfasst sie, die Abkürzung endet tödlich.

Neu Wulmstorf | Im Landkreis Harburg ist ein Paar im Alter von 29 und 33 Jahren von einer Regionalbahn erfasst und getötet worden. Den Ermittlungen zufolge hatten es die beiden wegen eines Termins sehr eilig und liefen daher am Freitagabend auf die Gleise in der Nähe des Bahnhofs in Neu Wulmstorf bei Hamburg, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dabei übersahen ...

