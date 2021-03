Nach Corona-Gipfel : Oster-Lockdown: Tschentscher hofft auf „starken Bremseffekt“

Fünf Tage Stillstand – Bund und Länder hoffen sich davon ein Durchbrechen der Corona-Welle. Tschentscher ist zufrieden.

Hamburg | Die Corona-Pandemie soll den Hamburgern in diesem Jahr eine besonders lange Osterpause bescheren. Bürgermeister Peter Tschentscher verspricht sich von einem verschärften Lockdown über die eigentlichen Feiertage hinaus einen „richtig starken Bremseffekt“. Es gehe darum, mit zwei zusätzlichen Ruhetagen an Gründonnerstag und Karsamstag in ganz Deutschlan...

