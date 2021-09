Tod nach langer Krankheit : Hagenbecks Tierpark trauert um Orang-Utan-Weibchen Toba

Seit Wochen ging es der Affendame immer schlechter, jetzt ist Toba gestorben. Die genaue Todesursache ist noch unklar.

Hamburg | Das Orang-Utan-Weibchen Toba ist in der Nacht zu Sonnabend, 4. September, in Hagenbecks Tierpark gestorben. Toba befand sich bereits seit Wochen in tierärztlicher Behandlung, trotz intensiver Therapie sei es ihr jedoch immer schlechter gegangen, teilte der Zoo mit. Die genaue Todesursache soll nun durch eine Untersuchung des Körpers im Institut für...

