Booster-Impfungen gegen Corona : Zu wenig Impfstoff, zu lange Wartezeiten: Opposition kritisiert Hamburger Impfkampagne

Nicht genug Impfstoff, zögerliches Agieren, die Schließung des größten Impfzentrums Deutschlands – die Liste der Kritikpunkte ist lang.

Hamburg | Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Corona-Impfkampagne des rot-grünen Senats kritisiert. Stundenlange Wartezeiten in langen Schlangen bei Wind und Wetter vor den Impfzentren und zu wenig Impfstoff seien nicht hinnehmbar, sagten Vertreter von CDU, Linken, AfD und FDP am Mittwoch in der Debatte über die jüngsten Corona-Eindämmun...

