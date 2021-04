Eine Begegnung änderte alles : So wurde Olaf Block vom Hooligan zum DFB-Preisträger

Früher prügelte sich XXX-Boy Olaf Block mit anderen Hooligans und der Polizei, heute engagiert er sich ehrenamtlich.

Hamburg | Es fing harmlos an. Als Kind begeisterte sich Olaf Block für den Fußball und fing an zu kicken. Erst den ganzen Tag auf einem Dorfacker, später in der E-Jugend des emsländischen ASV Altenlingen. Der Sport war ein Ventil für den kleinen Olaf. Zu Hause habe es keine Anerkennung gegeben und in der Schule sei er „nicht die hellste Kerze auf der Torte“ gew...

