Tarifkonflikt im Norden : Öffentlicher Dienst: Verdi kündigt weitere Warnstreiks in Hamburg an

Bereits in der kommenden Woche sollen Beschäftigte der Bezirksämter, der Sozialbehörde sowie der Landesbetriebe Erziehung und Beratung, Gebäudereinigung sowie Straßen-Brücken-Gewässer streiken.

Hamburg | Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes der Länder kündigt die Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks in der kommenden Woche an. Es soll von Montag bis Donnerstag in verschiedenen Hamburger Bezirken Arbeitsniederlegungen geben, heißt es in einer Verdi-Mitteilung vom Freitag. 400 bis 500 Streikende pro Tag Entsprechende Aufrufe seien unter ander...

