Hamburger Reederei : Noch vier Hapag-Lloyd-Schiffe stehen am Suezkanal im Stau

Über 300 Schiffe warten nach der Blockade durch die „Ever Given“ noch auf die Passage – drunter auch vier aus Hamburg.

Hamburg | Zwei Tage nach Ende der Suezkanal-Blockade stehen noch vier Schiffe der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd im Stau. Es handele sich um die „Al Rawdah“, die „New York Express“, die „Warnow Master“ und die „Tokyo Bay“, teilte die Reederei am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Am Dienstag hätten drei Hapag-Lloyd-Schiffe den Suezkanal passiert. Am Mittwoch s...

