Wandsbeker Chaussee : Nicht gesehen: Fußgänger wird in Hamburg-Eilbek angefahren

Ein 34-Jähriger überquerte die sechsspurige Ausfallstraße. Der Fahrer eines VW Polo übersah den Mann und verletzte ihn mit seinem Auto schwer.

Hamburg | Am Dienstagnachmittag wurde in Hamburg-Eilbek ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut Polizei wollte der 34-Jährige Fußgänger die Fahrbahn der Wandsbeker Chaussee überqueren. Aufgrund des Verkehrs blieb er in der Mitte der Straße stehen. Die Autofahrer im linken und mittleren Fahrstreifen stadtauswärts hielten ihre Fahrzeuge an, u...

