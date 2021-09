Öffentlichkeitsfahndung : Nicht aus Urlaub wiedergekehrt: Wer hat Luwan Teklay aus Hamburg gesehen?

Weil auch eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, fahndet die Polizei nun öffentlich und mit Lichtbild nach der vermissten 24-Jährigen.

17. September 2021, 15:00 Uhr

Hamburg | Die Polizei Hamburg fahndet mit einem Lichtbild nach der 24-jährigen Luwan Teklay. Die junge Frau hatte demnach am 9. Juli 2021 ihren Urlaub angetreten und sei aus diesem nicht zurückgekehrt. Ihr Arbeitgeber erstattete schlussendlich eine Vermisstenanzeige.

Bisherige Suchmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Auch eine Straftat könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Deshalb hat die zuständige Richterin am Amtsgericht in Hamburg nun den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Polizei Hamburg

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



scheinbares Alter: 20 bis 25 Jahre

etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß

schlank

afrikanisches Erscheinungsbild

lange, schwarze Haare

braune Augen

spricht Deutsch mit Akzent

Die Ermittlungen führt das zuständige LKA 44. Hinweise werden unter der Telefonnummer 040 / 42 86 56 789 erbeten oder bei jeder Polizeidienststelle.