Hamburg : Bürger können sich jetzt in der Handelskammer auf Corona testen lassen

Ein neues Corona-Testzentrum wurde in der Handelskammer in der Hamburger Innenstadt eröffnet.

Hamburg | Auch die Handelskammer beteiligt sich an der Bekämpfung der Corona-Pandemie und hat in ihrem Gebäude zentral in der Hamburger City ein neues Zentrum für Corona-Schnelltests eröffnet. Die Tests stehen laut Mitteilung der Handelskammer allen Bürgern kostenlos zur Verfügung. Der Nachweis eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses ist aktuell zum B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.