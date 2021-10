Buch über den Kanzler : Helmut Schmidt: 90 Jahre Leidenschaft am Klavier

Helmut Schmidt, Macher und Krisenmanager, Elder Statesman, Intellektueller und ehrfürchtig geachteter Politikerklärer der Nation: Das prägt das Bild des großen Hamburgers. Seine Liebe aber gehörte auch der Musik.

Hamburg | Die Musikliebe Helmut Schmidts (1918-2015) mag bekannt sein. Doch nie wurde sie so ausführlich und nachvollziehbar beschrieben wie von Reiner Lehberger. In seinem Buch „Helmut Schmidt am Klavier“ (erscheint am 1. November) schildert der Biograph auf gut 300 Seiten, wie Schmidt zum Klavierspielern kam, durch alle Lebenswirren daran festhielt und warum ...

