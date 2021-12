Neuer Roman : Andreas Altenburg: Literarisches Denkmal für gute Nachbarschaft

Der Autor und Rundfunkmoderator Andreas Altenburg seziert in seinem Roman „Man ist ja Nachbar: Ralf Prange nimmt an“ das Leben in einem Rotklinkerbau in Hamburg-Barmbek.

Hamburg | Andreas Altenburg kommt mit dem Fahrrad zum Interview in einem Café in Hamburg-Eimsbüttel. Schließlich wohnt der Autor und Rundfunkmoderator, der Radio-Comedy-Formate wie „Frühstück bei Stefanie“ oder „Wir sind die Freeses“ für NDR 2 entwickelt hat, in diesem Stadtteil, in dem Parkplätze rar gesät sind. Der 52-Jährige wirkt wie ein Mann, den so schnel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.