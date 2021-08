4700 Quadratmeter Platz : Hamburger Fundbüro bezieht seine neue Heimat in Bahrenfeld

18.000 Gegenstände mussten die Mitarbeiter des Zentralen Fundbüros in die neuen Räume mitnehmen. In der Luruper Chaussee befindet sich nun das größte Fundbüro Deutschlands.

Hamburg | Das Hamburger Fundbüro hat vor dem Umzug ordentlich ausgemistet, nach Leibeskräften wurden Fundsachen versteigert. Dennoch mussten die Mitarbeiter 18.000 Gegenstände in die neue Heimat im Quartier Bahrenfeld, Luruper Chaussee 125, transportieren. Das bisherige Gebäude in Altona wird in Zukunft als Stadtteilschule genutzt, nun stehen Leiter Peter Jande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.