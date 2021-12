Neue Erkenntnisse : Fassaden-Einsturz in Ottensen: Kam die Explosion aus dem Keller?

Noch forschen die Ermittler nach der Ursache der Explosion vom Donnerstag. Die Polizei vermutet den Ausgangspunkt aber im Keller.

Hamburg | Eine Explosion in einem Mietshaus in Hamburg-Ottensen lässt die Fassade des Gebäudes einstürzen, das Innere des Hauses liegt frei wie bei einem Puppenhaus. Ein 22 Jahre alter Mann wird mit schweren Brandverletzungen in die Klinik gebracht. Doch die Häuser auf der anderen Straßenseite bleiben unversehrt, keine Scheiben zerspringen, im betroffenen Haus ...

