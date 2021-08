300 Flugtiere : Nest der Asiatischen Hornisse in Hamburg gefunden und entfernt

Es war der erste Fund der invasiven Art in Hamburg seit 2019. Offenbar waren die zahlreichen Tiere kurz davor, umzuziehen.

Hamburg | Ein neues Nest der Asiatischen Hornisse ist im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne gefunden worden. Wie der Biologe Kai Schütte von der Universität Hamburg berichtete, wurde es in einem privaten Garten in einem Buchsbaum entdeckt. Mit Hilfe eines Ehrenamtlers entfernte der Biologe das Nest im Auftrag der Umweltbehörde am vergangenen Freitag. „Die Asi...

