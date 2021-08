Hamburg-Stellingen : Nächtliche Sperrungen der A7 bis Ende August

Für den Abschluss der Tunnelarbeiten muss die Autobahn 7 zeitweise gesperrt werden. Dies allerdings in der verkehrsarmen Zeit.

Hamburg | Wegen umfangreicher Restarbeiten rund um den Lärmtunnel Stellingen ist die Autobahn 7 in Hamburg vom 9. bis zum 25. August in den Nächten teilweise gesperrt. Der Lärmtunnel war zwar schon im Februar für den Verkehr freigegeben worden, doch laut Autobahn GmbH ist noch einiges zu tun. So werden nördlich und südlich der Durchfahrt automatische Überleitun...

