Hamburg : Nach tödlichen Badeunfall im Allermöher See – erneuter Großeinsatz

Möglicherweise ist ein Ersthelfer bei einem Rettungsversuch ebenfalls untergegangen und ertrunken. Die Feuerwehr sucht den See erneut mit Tauchern ab.

Hamburg | Nach dem tödlichen Badeunfall am Allermöher See in Hamburg am Sonnabend ist die Feuerwehr am Sonntag erneut vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr sucht den See mit Tauchern erneut ab. Es wird vermutet, dass der zunächst gerettete 26-Jährige nicht alleine untergegangen ist. Nach derzeitigem Sachstand wird vermutet, dass eine zweite Person ebenfalls unte...

