Hoher Inzidenzwert : Nach Corona-Gipfel: Hamburg behält strengere Kontaktbeschränkungen bei

In der Hansestadt wird sich auch über die Ostertage ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen dürfen.

Hamburg | In Hamburg werden auch über die Osterfeiertage Treffen nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt möglich sein. „Wir wollen die strenge Kontaktbeschränkung, die wir haben – also die Haushalt-plus-eins-Regelung – auch über die Feiertage beibehalten“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des rot-grünen Sentas....

