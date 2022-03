Verein UMEHR : Nach Aufruf von Extremisten: 2000 Menschen bei Corona-Demo in Hamburg

Angemeldet hatte die Demonstration vor der Kunsthalle der Verein UMEHR, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Hamburg | Rund 2000 Menschen sind am Samstag in Hamburg laut Polizei dem Aufruf von Extremisten gefolgt und gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sie sich am Nachmittag vor der Kunsthalle am Hauptbahnhof. Viele Demoteilnehmer trugen keine Maske. Weiterlesen: Verfassungsschutz warnt vor UMEHR-Demo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.