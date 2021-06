Haus mit Tonstudios zerstört : Nach Explosion: Musikproduzent Dennis Rux steht vor ungewisser Zukunft

In seinen YeahYeahYeah-Studios sammelt Dennis Rux wertvolles Vintage-Equipment. Jetzt muss er seine Geräte zunächst bergen und dann eine neue Heimat finden. Damit ist er nicht allein.

Hamburg | Am Montag, 31. Mai, klingelt morgens das Telefon in der Wohnung von Dennis Rux auf St. Pauli. Am anderen Ende der Leitung: Freunde des 45-Jährigen. „Die waren zunächst mal erleichtert, meine Stimme zu hören. Dann haben sie mir einen Link geschickt, damit ich sehe, was passiert ist.“ In der Hamburger Straße 182 in Barmbek hat es eine Explosion...

