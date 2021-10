Schmidts Tivoli in Hamburg : Deutscher Musical-Theater-Preis 2021: „The Wave“ räumt ab

Die Deutsche Musical Akademie kürte besonders brilliante deutschsprachige Musicals im Hamburger Schmidts Tivoli. „The Wave“ war der Sieger des Abends, doch auch „Goethe!“ oder „Himmel und Kölle!“ gewannen Preise.

Hamburg | Das Musical „The Wave“ (Die Welle) vom Landestheater Linz in Österreich hat den Deutschen Musical-Theater-Preis 2021 gleich in mehreren Kategorien gewonnen. „The Wave“ wurde als Bestes Musical, sowie in den Kategorien Beste Komposition und Bestes Buch (Or Matias), Beste Regie (Christoph Drewitz) und Bester Darsteller in einer Hauptrolle (Lukas Sandman...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.