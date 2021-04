Hamburg-Borgfelde : Messerstiche im Bauch – Nachbar findet Mann blutüberströmt vor der Wohnung

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verdächtiger wurde in Tatortnähe festgenommen.

Hamburg | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein 30-jähriger Mann in Hamburg-Borgfelde mit Messerstichen im Bauch gefunden worden. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und dann in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission ermittelt vor Ort. Ein Nachbar berichtete, dass...

