Hamburg : Mord an jungem Brasilianer – Verteidigung legt Revision ein

Der Angeklagte war vor einer Woche zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 46-Jährige bestreitet die Tat.

Hamburg | Nach der Verurteilung eines 46-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den Mord an einem jungen Brasilianer in Hamburg hat die Verteidigung Revision eingelegt. Das sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag auf Anfrage nach Ablauf der Frist für dieses Rechtsmittel. Vor Gericht hatte der Angeklagte die Tat abgestritten. Das Hamburger Landge...

