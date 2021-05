Ridesharing in Hamburg : Ab 1. Juni: Moia fährt wieder regulär

Angesichts fallender Corona-Zahlen fährt das Unternehmen den Betrieb wieder hoch und setzt auf neue Hygienemaßnahmen.

Hamburg | Der Ridesharing-Dienst MOIA nimmt am 1. Juni seinen regulären Betrieb am Standort Hamburg wieder auf. Zuletzt waren die Moia-Sammeltaxis nur als nächtlicher HVV-Ersatzverkehr unterwegs. „Angesichts des positiven Trends bei der Pandemiebekämpfung in Hamburg haben wir uns entschieden, den Betrieb Schritt für Schritt und mit Bedacht wieder hochzufahre...

