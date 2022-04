Active-City-Starter-Gutscheine : Mitgliederschwund in Corona-Zeiten: Hamburg unterstützt Sport mit 39 Millionen Euro

Lockdowns und Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie haben den Sportvereinen in der Hansestadt schwer zugesetzt. So will Hamburg wieder „Active City“ werden.

Hamburg | Hamburg hat Sportvereine und Sporttrei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.