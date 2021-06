Verunglückter Start : Cessna legt Hamburger Flughafen lahm

Schrecken am Vormittag am Helmut-Schmidt-Airport: Ein missglückter Startversuch löste einen Großalarm aus.

Hamburg | Am Hamburger Flughafen ist am Donnerstagvormittag ein Kleinflugzeug von der Startbahn abgekommen und im Gras liegengeblieben. Wegen des Zwischenfalls musste der komplette Flugverkehr am Hamburger Flughafen für etwa eine Stunde eingestellt werden, wie eine Sprecherin sagte. Sechs Maschinen konnten nicht starten und zwei nicht landen. Die Cessna mit ...

