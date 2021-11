18 Objekte durchsucht : Millionen-Betrug mit Corona-Hilfen – mehrere Festnahmen in Berlin und Hamburg

Die Beschuldigten sollen Gelder in Millionenhöhe beantragt und erhalten haben – obwohl die ihnen nie zustanden. Vier Männer und eine Frau sind deshalb in Hamburg und Berlin festgenommen worden.

Hamburg | Weil sie zu Unrecht und bandenmäßig organisiert monatelang Corona-Hilfen des Bundes in Millionenhöhe beantragt haben sollen, sind in Hamburg und Berlin vier Männer und eine Frau festgenommen worden. Sie sollen auf illegale Art Subventionen in Höhe von 6,4 Millionen Euro beantragt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg am Donnerstag mitte...

