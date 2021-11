Tat in Jenfeld : Messerstiche auf Jungen in Hamburg – Prozess gegen 19-Jährigen beginnt

Der Angeklagte soll im Mai einen 14-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Jugendliche musste notoperiert werden.

Hamburg | Ein halbes Jahr nach dem Messerangriff auf einen 14-Jährigen in Hamburg-Jenfeld beginnt am Montag (9.30 Uhr) vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Der Angeklagte muss sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendstrafkammer verantworten, teilte die Gerichtspressestelle mit....

