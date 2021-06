Messerattacke in Hamburg : Haftbefehl gegen Tatverdächtigen nach Angriff auf 16-Jährigen erlassen

Der 19-jährige Verdächtige soll auf dem Kalischer Platz den Jugendlichen angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem Badeunfall am Freitag.

Hamburg | Nach den lebensgefährlichen Messerstichen gegen einen 16 Jahre alten Jungen in Hamburg-Harburg ist gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden. Der Haftrichter habe diesen wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg. Mehr zu dem Thema: Bluttat nach ...

