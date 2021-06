Streit eskaliert : Messerattacke in Hamburg: 45-jähriger Mann schwer verletzt

Das Opfer wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Hamburg | In Hamburg ist am Dienstagnachmittag ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Nina Kaluza am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat vor einer Drogenhilfeeinrichtung in der Kurt-Schumacher-Allee im Stadtteil St. Georg. Hier kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Streit zwischen einem 45-Jährigen und mehr...

