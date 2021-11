Längere Staus im Norden drohen : Mehrere Sperrungen auf Hamburgs Autobahnen und der wichtigsten Bahnstrecke

Ob mit dem Auto oder der Bahn – Reisende durch Hamburg brauchen an diesem Wochenende viel Geduld. Auf den Autobahnen A1 und A7 beeinträchtigen Bauarbeiten den Verkehr. Auch die wichtigste Bahnstrecke ist gesperrt.

Hamburg | Wegen Bauarbeiten auf der A1 und A7 müssen Autofahrer an diesem Wochenende mit längeren Staus im Raum Hamburg rechnen. Auf der Autobahn 1 sollen Asphaltschäden zwischen Hamburg-Moorfleet und der Norderelbbrücke beseitigt werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Am Sonntag werde in Richtung Bremen nur eine Spur auf dem vielbefahrenen Abschnitt zur...

