Landgericht Hamburg : Mehr als sechs Jahre Haft für Mordversuch am Bahnhof Barmbek

Bei einem Streit am U- und S-Bahnhof Barmbek am Mittag des 13. Juli vergangenen Jahres verletzte der Angeklagte seinen Kontrahenten lebensgefährlich.

Hamburg | In einem Prozess um einen beinahe tödlichen Messerstich auf einen 36-Jährigen in Hamburg-Barmbek ist der Hauptangeklagte zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass sich der 54-Jährige des Mordversuchs und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Ein zunäc...

