Veranstaltungen in Hamburg : Endlich darf wieder gezaubert werden: „Harry Potter“-Proben starten wieder

Nachdem die Corona-Pandemie den Start des mehrstündigen Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ verhindert hatte, geht es nun im Dezember los. Damit kommt auch am Großmarkt wieder Bewegung auf die Bühne.

Hamburg | Zwei Monate vor der geplanten Premiere des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ sind am Mehr!-Theater am Großmarkt in Hamburg wieder die Proben gestartet.„Mit dem heutigen Tag beginnt nach so langem Stillstand die harte Arbeit, damit am 5. Dezember 2021 die Premiere stattfinden kann“, sagte Produzent Maik Klokow am Montag laut Mittei...

