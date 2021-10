Hamburg Historisch : Wie der Gestapo-Spitzel Maurice Sachs die Weiße Rose verriet

Der Franzose galt den Nazis als „Halbjude“. Obwohl er dem Regime zuarbeitete, wurde er selbst am Ende von der SS ermordet.

Hamburg | Zur Zeit wird in der Hamburger Innenstadt vor dem früheren Stadthaus der Gehweg aufgerissen. Die Bruchstellen werden mit rotem Gummigranulat gefüllt. Die so entstehende „Blutspur“ soll daran erinnern, dass sich in dem heute Stadthöfe genannten Gebäude mit Hotel und Läden einst das Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei befand. „Diese Episod...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.