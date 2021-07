Hamburg-Wandsbek : Mann zahlt Taxifahrt nicht – und löst SEK-Einsatz aus

Das SEK musste den Mann aus seiner Wohnung holen, in der er sich verbarrikadiert hatte.

Hamburg | Ein 46 Jahre alter Mann hat in Hamburg-Wandsbek für eine Taxifahrt nicht bezahlt und schließlich einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei ausgelöst. Der Mann ließ sich am Samstagmorgen von einem Taxi zu seiner Wohnung bringen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Den Angaben von Samstag zufolge zahlte er den Taxifahrer nicht und rannte in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.