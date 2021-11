Prozess in Hamburg : Mann wollte buddhistischen Tempel anzünden

Im fernen Myanmar verfolgten buddhistische Extremisten eine muslimische Minderheit. In Hamburg sollte deswegen ein Tempel brennen.

Hamburg | Er war wütend auf Buddhisten, die in Myanmar seine muslimischen Glaubensbrüder verfolgten – da legte Mohammad S. ausgerechnet am Tibetischen Zentrum in Hamburg-Berne Feuer. Nur weil eine Nonne schnell die Flammen austrat, kam niemand zu Schaden. Vor dem Amtsgericht Wandsbek kam der Flüchtling aus Afghanistan am Mittwoch glimpflich davon. Das Gerich...

