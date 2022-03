Unfall in Hamburg-Wilhelmsburg : Wagenheber sackt weg – Mann unter Auto eingeklemmt

Der Arbeiter musste von der Feuerwehr befreit und reanimiert werden. Er kam in ein Krankenhaus.

Hamburg | Am Mittwochvormittag kam es in Hamburg-Wilhelmsburg zu einem dramatischen Arbeitsunfall. Als ein Arbeiter in einem Auto arbeitete, sackte plötzlich der Wagenheber weg und der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Als die ersten Retter an der Werkstatt in der Georg-Wilhelm-Straße eintrafen, war der Mann bereits nicht mehr ansprechbar. Er wurde ...

